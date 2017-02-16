Бузовой пригрозили судебным иском

Деловые партнеры телеведущей Ольги Бузовой пригрозили знаменитости иском на 8 миллионов рублей. Бизнесмены обвиняют Бузову в том, что девушка перестала рекламировать свою книгу «Цена счастья» в социальных сетях, что вызвало резкое падение продаж. Об этом сообщает LIFE

«В рамках арбитражного процессуального кодекса была подана досудебная претензия индивидуальному предпринимателю Бузовой Ольге Игоревне. Суть претензии: просим Ольгу Бузову рекламировать книгу не реже 1–2 раз в неделю в социальных сетях — так, как прописано в договоре. Бузова — достаточно специфический субъект: её личная жизнь и выпускаемая ею продукция интересна только её подписчикам. Поэтому расчёт был сделан именно на рекламу книги в «Инстаграме» и на её подписчиков, которые сначала сметали продукт. Но когда она перестала говорить о книге, продажи встали», - заявил юрист Алексей Степанов

Как отметил Степанов, в случае отказа исполнять положения договора, на Бузову подадут в суд к концу 2017 года. Автобиография Ольги Бузовой вышла в августе 2016 года. В сборнике звезда делилась рецептами счастья. Проект был реализован за счет привлеченных инвестиционных денег. Кредиторы, по словам Степанова, требуют вернуть деньги и уже подали несколько судебных исков. Юрист также отметил, что Бузова заблокировала номера телефонов своих бизнес-партнеров. Изначально в планы издателя входило выпустить 20 тысяч экземпляров, из которых издана была только половина объема. Всего удалось продать 3 тысячи экземпляров книги.