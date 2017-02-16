Пригожин в шоке от побега Максаковой

"Во-первых, это шок. Жить можно хоть на три страны, но здесь мы имеем дело с особым случаем, – объяснил продюсер корреспонденту Dni.Ru. – Пока я немножко потерян, даже не знаю, что сказать по поводу этой ситуации. Могу лишь сказать, что загнанный в угол мышонок тоже начинает кусаться".

Пригожин рассказал, что регулярно сталкивался с певицей на светских вечерах, и она производила на него очень благоприятное впечатление. "Но на каком уровне произошел сбой? – недоумевает он. – Когда появилась такая обида? Непонятно, что стояло за таким ее решением? Может быть, она поехала за мужем, как жена декабриста? В любом случае, мне очень грустно, что это происходит именно с ее семьей".

Иосиф Игоревич признался, что ценит и уважает родных Марии. "Мы выросли на фильмах ее мамы, актрисы Людмилы Максаковой , ее бабушка – прекрасная оперная певица, – напомнил продюсер. – Думаю, нужно попытаться ее понять, а не спешить забивать камнями и палками".