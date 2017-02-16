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Жена отправила Аркадия Укупника жить в гараж
Фото: Russianshowbiz.info
Певец и композитор Аркадий Укупник оказался вынужден переехать жить в гараж.
Там он оборудовал помещение для комфортного проживания, и компания автомобилей его совсем не смущает. Тем более что это мера вынужденная: в данный момент в доме звезды начался масштабный ремонт, которым руководит супруга музыканта Наталья.
По примерным подсчетам, переехать в обновленное жилище Аркадий сможет лишь через полгода. А вот свой день рождения он рискует встретить в не очень праздничной обстановке.
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