Жена отправила Аркадия Укупника жить в гараж

Певец и композитор Аркадий Укупник оказался вынужден переехать жить в гараж.

Там он оборудовал помещение для комфортного проживания, и компания автомобилей его совсем не смущает. Тем более что это мера вынужденная: в данный момент в доме звезды начался масштабный ремонт, которым руководит супруга музыканта Наталья.

По примерным подсчетам, переехать в обновленное жилище Аркадий сможет лишь через полгода. А вот свой день рождения он рискует встретить в не очень праздничной обстановке.