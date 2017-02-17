Никита Джигурда устроил скандал в суде

Накануне состоялось очередное судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция Никиты Джигурды

Ранее суд вынес решение о проведении экспертизы завещания кумы актера. Однако Никита заявил о том, что оригинала документа не существует, поскольку его выкрали, а обратиться в полицию он не мог в связи с тем, что перенес микроинсульт.

Пока же судьи совещались о том, какой вердикт вынести, Никита и Светлана устроили словесную перепалку. Светлана назвала актера «гнуснымстариком» и «фриком». Никита же отметил, что все сказанное вернется к ней бумергангом.