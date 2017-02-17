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Никита Джигурда устроил скандал в суде
Накануне состоялось очередное судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция Никиты Джигурды.
Ранее суд вынес решение о проведении экспертизы завещания кумы актера. Однако Никита заявил о том, что оригинала документа не существует, поскольку его выкрали, а обратиться в полицию он не мог в связи с тем, что перенес микроинсульт.
Сестра покойной Людмилы Браташ Светлана Романова утверждает, что актер и его бывшая супруга Марина Анисина врут. В конечном счете, решение суда осталось неизменным: требуется экспертиза документа.
Пока же судьи совещались о том, какой вердикт вынести, Никита и Светлана устроили словесную перепалку. Светлана назвала актера «гнуснымстариком» и «фриком». Никита же отметил, что все сказанное вернется к ней бумергангом.
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