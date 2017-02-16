Анисина назвала условия возвращения к Джигурде

Решение фигуристки Марины Анисиной развестись с эпатажным актером, возможно, не окончательное. Спортсменка назвала благоверному условия, при которых может к нему вернуться.

Артист появился перед журналистами радостным и посвежевшим. Длинные волосы Никита собрал в высокий хвост, привел в порядок бороду и усы – судя по всему, в личной жизни актера наметились перемены к лучшему. Оказалось, его возлюбленная Марина Анисина и после скандального развода не может его забыть

"Марина мне сказала: "Покрасишь бороду – заберу заявление (о разводе. – Прим. ред.)" – сообщил Джигурда корреспонденту Dni.Ru. Однако актер не спешит идти навстречу капризам любимой. "Я что, мальчик что ли? – ответил он спортсменке. – Говорю, нет, ты меня должна полюбить таким, какой я есть".

Но иногда Никита все-таки будет следовать советам любимой. "По праздникам я буду проводить мистерии и накладывать грим, это же праздник", – уточнил он.