Житель Лас-Вегаса заявил в полицию о том, что его ударил Джастин Бибер

Житель американского города Лас-Вегас Родни Кэннон обратился в полицию и сообщил о драке с участием канадского певца Джастина Бибера, в ходе которой поп-музыкант якобы ударил его, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел 8 июля прошлого года в Кливленде. Согласно заявлению, Бибер и, предположительно, его охранник ударили 34-летнего Кэннона, после чего мужчина повалил музыканта на землю. Почему мужчина обратился в полицию восемь месяцев спустя, не уточняется.

В полиции Кливленда заявили, что проводят расследование в связи с инцидентом.

Ранее Бибер не раз становился участником подобных инцидентов. Так, в 2015 году на него повторно подал в суд водитель его лимузина, заявивший, что канадский певец шесть раз ударил его по лицу за отказ в просьбе громче включить музыку в салоне.

Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.