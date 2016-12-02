Актер Олег Тактаров устроил драку

Знаменитый актер Олег Тактаров, снимавшийся в Голливуде, устроил драку в ночном клубе. Чемпион по смешанным единоборствам набросился с кулаками на охранника заведения.

По информации СМИ, инцидент произошел в родном городе Тактарова – Сарове. Олега не пустили в клуб из-за погрома, который он устроил там ранее. Не стерпев отказа, актер устроил драку с сотрудником фейс-контроля Александром.

"У Тактарова в этом клубе ранее был конфликт, тогда была проверка. Это частная организация, и там охранникам дали команду его не пускать. Его не пустили, и из-за этого произошел конфликт и возникла обоюдная драка", – рассказал сайту Life.ru источник в правоохранительных органах.

В данный момент проводится проверка. Репортеры выяснили, что в ходе драки Олег получил "легкий вред здоровью". После стычки с охранником Тактаров написал заявление в полицию. Секьюрити, вступивший в кулачный бой с актером, написал встречное заявление в правоохранительные органы. По словам охранника клуба, Олег нанес ему побои.

Second time doing #judo in 15 years) Feels great! #дзюдо Публикация от oleg (@olegtaktarov) Фев 1 2017 в 9:53 PST

Примечательно, что Тактаров отрицает факт потасовки. Он заявил, что прошлогодние конфликты исчерпаны, были принесены все извинения и никаких драк у него с сотрудниками ресторана не было. Хотя в распоряжении журналистов даже есть видео, подтверждающее то, что суровый актер едва не разгромил ресторан в клубе из-за отказа в скидке.

#игорьжижикин #igorjijikine #olegtaktarov #олегтактаров #stevensegal #стивенсигал #пустьговорят Публикация от oleg (@olegtaktarov) Дек 2 2016 в 11:23 PST

Напомним, сразу после первого конфликта Олег заявил, что его вывели на эмоции специально. "Да я вообще не хотел идти в этот ресторан. До этого мы гуляли в другом заведении, где все было на высшем уровне – и обслуживание, и еда. Нам там настолько понравилось, что я оставил по тысяче рублей чаевых каждой официантке. А в "Феллини" пошли уже потом, так как мой тренер захотел поиграть в бильярд. Обслуживать нас взялся мальчик. К нему претензий не было. А вот счет принесла женщина, уже что называется "заряженная" на плохие эмоции. Я спросил у нее, почему нет скидки. Она мне с ходу: "Ты кто такой? Я тебя знать не знаю", – пожаловался Тактаров. Когда же актер попросил позвать хозяина, то, по словам Олега, ему все в той же хамской манере ответили, что тот спит. Это и спровоцировало реакцию актера.