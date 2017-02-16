Анна Седокова выходит замуж

В жизни Анны Седоковой , которая находится на последних сроках беременности, грядут большие перемены. Певица готовится не только родить своим дочкам, Алине и Монике, братика: в ближайшее время она официально оформит отношения с его отцом. Не скрывая интересного положения, Анна как партизан молчит о своем избраннике. Однако 7days.ru cтало известно, что его зовут Артем, ему 25 лет, и намерения у него более чем серьезные: пара уже назначила дату свадьбы.

На днях Седокова представила свой клип на песню «Первая любовь», в которой подробно описана история их любви. Певица поет о большом чувстве, которое может настигнуть в любом возрасте. В тексте песни прямо сказано: когда любимые расстаются, он едет к сыну, а она — к дочкам. Поклонники, которые всегда пристально следили за личной жизнью Анны, быстро догадались, что речь — об Артеме: у него действительно подрастает сын от первого брака.

Избранник певицы является генеральным директором одной строительной компании. Известно, что он сын обеспеченных и влиятельных родителей.