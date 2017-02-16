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Анна Седокова выходит замуж
Фото: instagram.com/annasedokova
В жизни Анны Седоковой, которая находится на последних сроках беременности, грядут большие перемены. Певица готовится не только родить своим дочкам, Алине и Монике, братика: в ближайшее время она официально оформит отношения с его отцом. Не скрывая интересного положения, Анна как партизан молчит о своем избраннике. Однако 7days.ru cтало известно, что его зовут Артем, ему 25 лет, и намерения у него более чем серьезные: пара уже назначила дату свадьбы.
На днях Седокова представила свой клип на песню «Первая любовь», в которой подробно описана история их любви. Певица поет о большом чувстве, которое может настигнуть в любом возрасте. В тексте песни прямо сказано: когда любимые расстаются, он едет к сыну, а она — к дочкам. Поклонники, которые всегда пристально следили за личной жизнью Анны, быстро догадались, что речь — об Артеме: у него действительно подрастает сын от первого брака.
Избранник певицы является генеральным директором одной строительной компании. Известно, что он сын обеспеченных и влиятельных родителей.
Кстати, о молодом человеке по имени Артем упомянула и бабушка второго мужа Седоковой — Максима Чернявского Марина Петровна. В интервью женщина рассказывала, что Анна собирается перевезти детей из Лос-Анджелеса в Россию, к своему будущему мужу. Бабушка специально прилетала в Москву полгода назад, чтобы встретиться с Артемом и рассказать, что за человек Анна Седокова и убедить его, что в данный момент Монике будет лучше оставаться в США, а вот Анна может приезжать сколько угодно. Но встречи не получилось, вместо себя мужчина прислал свою помощницу. По словам же Марины Петровны молодые люди готовятся к свадьбе, даже сняли мерки для платьев у девочек — Алины и Моники.
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