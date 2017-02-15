Сестра Жанны Фриске поделилась откровением о её смерти

Сестра Жанны Фриске — Наталья сделала откровенное признание. В социальных сетях появилась публикация, в которой она заговорила о смерти своей родственницы. Наталья рассказала, что, несмотря на то, что Жанны не стало уже больше полутора лет назад, она до сих пор не может смириться с её уходом.

«Завтра будет 1.8 как твоё сердечко перестало биться... Все ещё не понимаю того, что тебя нет... Фото 2009 года, твой день рождения... Распечатала маме эту фотографию, чтобы она поставила ее в рамку, а мама заметила что на заднем плане крест и могильная плита.... Почти также как на кладбище сейчас...» — написала Наталья.

Подписчики Фриске постарались поддержать её. В комментариях поклонники Жанны согласились с Натальей, что на снимке дом напоминает могильную плиту, а крепление ограждения — крест. Такое совпадение многие из них посчитали мистическим предзнаменованием.

Кстати, не так давно семья Жанны установила на её могилу памятник, который выполнили по фотографии. Наталья недавно опубликовала в микроблоге снимок, сделанный на Николо-Архангельском кладбище, где была похоронена артистка.

Фото: Instagram

Напомним, что Жанны не стало 14 июня 2015 года. Артистка скончалась в результате продолжительной борьбы с раком. Воспитанием сына Фриске — Платона занимается его папа — Дмитрий Шепелев. Осенью прошлого года он представил публике книгу о Жанне, в которой поделился историей её борьбы со смертельной болезнью. Между тем, известно, что папа Жанны — Владимир Копылов сейчас занят написанием альтернативной книги. В ней глава семейства намерен рассказать о жизни дочки со своей точки зрения. С написанным Шепелевым Владимир был категорически не согласен и обвинял Дмитрия во вранье.