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Вдова Валерия Золотухина встретила новую любовь
Фото: russianshowbiz.info/
Гражданская супруга Валерия Золотухина Ирина Линдт, родившая ему сына Ивана, намекнула на новые отношения.
По словам актрисы, она старается жить настоящим и смотреть вперед.
— Я считаю, что жить нужно не прошлым. Это всегда с тобой и никуда не денется. Эта часть моей жизни, которая во мне навсегда осталась. Но сейчас я живу другой жизнью, — рассказала Ирина.
Эти слова фактически не оставляют никаких сомнений в том, что в жизни последней любви Валерия Золотухина появился новый спутник. Однако никаких подробностей своей «новой жизни» Ирина раскрывать не стала.
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