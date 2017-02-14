Вдова Валерия Золотухина встретила новую любовь

По словам актрисы, она старается жить настоящим и смотреть вперед.

— Я считаю, что жить нужно не прошлым. Это всегда с тобой и никуда не денется. Эта часть моей жизни, которая во мне навсегда осталась. Но сейчас я живу другой жизнью, — рассказала Ирина.

Эти слова фактически не оставляют никаких сомнений в том, что в жизни последней любви Валерия Золотухина появился новый спутник. Однако никаких подробностей своей «новой жизни» Ирина раскрывать не стала.