Леонид Ярмольник судится с другом из-за 4 млн рублей

Популярный киноактер Леонид Ярмольник пытается с помощью Фемиды вернуть чуть более 4 млн рублей, которые он одолжил другу-предпринимателю на развитие бизнеса. На днях в Хамовнический суд Москвы поступил иск артиста.

Как выяснил «МК», в июне прошлого года Ярмольник заключил договор с гендиректором строительной фирмы в подмосковном Красногорске 50-летним Николаем Мумладзе. Согласно документу, телеведущий передал коммерсанту под расписку 3,5 млн рублей и через полгода тот обязался вернуть деньги, а также выплатить проценты. Однако этого не произошло. Возможно, причиной стали проблемы с бизнесом у Мумладзе. Чтобы получить обратно свои кровные, актеру пришлось обращаться к людям в мантиях.