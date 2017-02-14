Дмитрий Тарасов показал новую девушку. А что же Бузова?

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались осенью прошлого года, а под самый Новый год и официально развелись. Прошло уже четыре месяца – у Тарасова новая жизнь и новая возлюбленная. И он демонстрирует ее публике!

Тарасов пригласил известного блогера Амирана Сардарова в свою квартиру (в которой до недавних пор жил с Бузовой) и провел ему экскурсию. В частности он показал красивый светильник с буквами O&D (Ольга и Дмитрий) со словами: «Уже погасло. Раньше горело, а теперь погасло». Но этого ему показалось мало. Футболист «Локомотива» не стал скрывать, что в роскошные апартаменты в «Москва-Сити» уже въехала его новая возлюбленная. «Я живу с девочкой», - признался он.

Девушка во время съемки хозяйничала на кухне и что-то готовила в коротких розовых шортах и майке, но в кадр старалась не попадать. Поэтому неизвестно, та ли самая это Анна Костенко (22), мисс-Россия-2014, которой уже давно приписывают роман с бывшим Бузовой.

Анна Костенко Фото: peopletalk

А что же Оля? Оказывается, уже долгое время она не ест и очень плохо спит, но новое видео усугубило ситуацию. Телеведущая пишет в своем Instagram: «Только закончила работать.Только что увидела то, что сделало мне опять больно. Обещаю себе каждый день больше не плакать. Обещаю себе каждый день начать спать и есть, но пока не получается. Когда станет легче? Когда???»

В общем, Санта-Барбара похлеще мексиканских сериалов.