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38-летняя Елена Летучая рассказала о вмешательстве пластической хирургии в свою внешность
Внешности Елены Летучей у многих вызывает восхищение. Блондинка может похвастаться аккуратными чертами лица и практически отсутствующими морщинами. Как оказалось, такая внешность - результат работы пластического хирурга. Об этом Летучая рассказала в своем Instagram.
Я не хочу выглядеть искусственно, хочу утром просыпаться как "Утреняя роза". Уверена, и Вы, ведь правда? А тем более сегодня, когда все наигрались с силиконовой "красотой". Если Вы согласны со мной, прошу любить и жаловать @andrey_iskornev придумал направление гармонизирующей пластической хирургии, соединил художественные каноны привлекательности с хирургической точностью исполнения. В общем, парню можно доверять. Проверила лично!
Портал Passion.ru пишет, что теперь поклонники Летучей интересуются: что же именно сделала Елена со своей внешностью? Но сама же телеведущая пока что молчит. Напомним, недавно певица Лолита Милявская также призналась, что сделала пластику. Кстати, у того же пластического хирурга.
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