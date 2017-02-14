38-летняя Елена Летучая рассказала о вмешательстве пластической хирургии в свою внешность

Внешности Елены Летучей у многих вызывает восхищение. Блондинка может похвастаться аккуратными чертами лица и практически отсутствующими морщинами. Как оказалось, такая внешность - результат работы пластического хирурга. Об этом Летучая рассказала в своем Instagram.

Я не хочу выглядеть искусственно, хочу утром просыпаться как "Утреняя роза". Уверена, и Вы, ведь правда? А тем более сегодня, когда все наигрались с силиконовой "красотой". Если Вы согласны со мной, прошу любить и жаловать @andrey_iskornev придумал направление гармонизирующей пластической хирургии, соединил художественные каноны привлекательности с хирургической точностью исполнения. В общем, парню можно доверять. Проверила лично!