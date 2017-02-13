Николь Кидман пришла на британский «Оскар» в «неприличном платье»

Николь Кидман, прибывшая вчера на церемонию вручения премии BAFTA, проходившую в лондонском Royal Albert Hall, которую называют британским «Оскаром», озадачила похвалившего ее наряд репортера. 49-летняя актриса призналась, что если бы ее дочери стали свидетельницами того, как она облачается в это платье, они попросту не разрешили бы ей выйти в таком виде из дома! Об этом сообщил интернет-сайт contactmusic.com.

«Я знаю, у моего платья слишком глубокий вырез. Если бы это увидели мои девочки, они бы его непременно забраковали. Я точно знаю, что бы они сказали – ведь если дочки видели у меня раньше такие фасоны, они реагировали именно так. Они заявили бы: «Нет, мамочка! Так нельзя, это платье слишком неприличное!» — с улыбкой рассказала Кидман. И добавила, что шестилетняя Фэйт и восьмилетняя Сэнди предпочитают, чтобы она выглядела как фея или, на худой конец, как принцесса.

Самое обидное, что дочки актрисы никак не хотят признавать ее авторитет в том, что касается моды. Они убеждены: их мама просто не умеет одеваться, и все время норовят дать ей по этому поводу совет. Так что когда Сэнди и Фэйт узнали, что Кидман была удостоена награды, как «Самая стильная», они просто потеряли дар речи от удивления.

Впрочем, Николь, удостоенная номинации на премию BAFTA в категории «Лучшая актриса второго плана», комментируя фасон своего платья, в котором она пришла на церемонию, явно преувеличила. В клинообразном декольте, хотя оно и правда доходило почти до талии, не было ничего вызывающего. Кидман выглядела просто потрясающе, и даже тот факт, что приз достался не ей, а ее сопернице по номинации Виоле Дэвис, не смог испортить Николь настроение.