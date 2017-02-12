Алсу сделала неожиданное признание

Алсу недавно дала понять поклонникам, что после некоторого перерыва в музыкальной карьере намерена вновь к ней вернуться и мечтает получить престижную премию Американской академии звукозаписи — «Грэмми».

Накануне 59 церемонии награждения она сообщила, что обязательно ее посмотрит. «Всем доброго утра! А мне спокойной ночи... Завтра будем смотреть The Grammys и мечтать. А почему бы и нет?» — написала она в своем Instagram

У Алсу, несмотря на молодость, солидный музыкальный стаж, о чем она недавно написала в соцсети. «Вот теперь, уж точно, абсолютно официально можно говорить, что я стала взрослой. У меня Совершеннолетие. Даааа. Ровно 18 лет назад я впервые вышла на большую сцену, о которой мечтала и ради которой я очень много работала и работаю», -- отметила певица, добавив, что за эти годы она прошла путь от «совсем юной, несмышлёной, застенчивой девчонки до уже многодетной мамы».

Алсу дебютировала в 15 лет с песней «Зимний сон», которая быстро стала хитом. Уже через год, в 2000 году, она выступила за Россию на «Евровидении», заняв на конкурсе второе место. Всего Алсу выпустила 10 альбомов, среди которых два альбома на английском языке и один на татарском.