Золотые наряды, песни, танцы и звездные гости: Яна Рудковская показала, как отметила 42-летие
Для всех моих друзей минутный ролик с моего "Fairytale golden birthday party " с уникальными эксклюзивными кадрами которые войдут в историю навсегда ! ) Боже , какие же все красивые и счастливые 💛 Мои дорогие и любимые друзья , спасибо , что Вы есть у меня ) 🎉✨💫 🎥 by @shubentsev сказка создана совместно с моей волшебницей Лидой Симоновой @lidseventhouse 💫 #всеоттенкизолотого
Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
Ксюша , @xenia_sobchak , спасибо за такой прекрасный тост , все хотели знать, что же ты сказала... ну собственно вот ... тост от Ксюши 🙏🏻 и спасибо тебе за многолетнюю дружбу ❤ ps Ты как всегда в прогнозах не ошиблась ) , вторая часть тоста останется в истории .... )
Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)