Золотые наряды, песни, танцы и звездные гости: Яна Рудковская показала, как отметила 42-летие

Рудковская предусмотрела для всех гостей дресс-код. Вечеринка называлась «Gold&Nude»: основной тон платьев и нарядов должен был быть золотым. Празднование прошло в историческом особняке Эрихсона в Москве.

Гости дарили не только подарки, но и номера в собственном исполнении. Самым ярким выступлением стала песня Димы Билана и Аллы Пугачевой.

Друзья сказали много добрых слов об имениннице. Алла Борисовна подняла бокал за свою подругу с такими словами: «Можно заработать почет и уважение, но это ничего не стоит, если нет достоинства. И я безумно рада констатировать тот факт, что у тебя, детка моя, это достоинство есть. Оно проявляется в твоих поступках, в твоих приемах, в том, как ты одеваешься. У тебя удивительный сын Гном Гномыч, потрясающий муж, великолепные друзья. Слава богу, что жива мама, и видит все это счастье. Друзья, поднимем бокалы за Яну!».

Ксюша , @xenia_sobchak , спасибо за такой прекрасный тост , все хотели знать, что же ты сказала... ну собственно вот ... тост от Ксюши 🙏🏻 и спасибо тебе за многолетнюю дружбу ❤ ps Ты как всегда в прогнозах не ошиблась ) , вторая часть тоста останется в истории .... ) Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Фев 5 2017 в 7:49 PST Еще один тост сказала Ксения Собчак:

Подписчики Яны восхищены масштабом мероприятия.

«Всё солидно и красиво! И гости какие...даже примадонна! Рада за Вас!», «Вы такая молодец, завидую вам по доброму», «Завораживающее видео. Не устаю смотреть. Смотрю и смотрю. Уже раз 10. Все так красиво, роскошно, глаз не оторвать», — пишут фолловеры в комментариях.