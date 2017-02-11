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Богиня, нет, царица! Ольга Бузова в образе сексуальной Клеопатры показала Дмитрию Тарасову, кого он потерял

Бузова превратилась в Клеопатру
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Масштабный концерт Big Love Show, приуроченный ко Дню святого Валентина, прошел вчера в Москве в Олимпийском. Многие звезды российской эстрады выступали на нем. Но одним из самых ярких выступлений стал выход на сцену Ольги Бузовой.

Как это было 🔥🔥🔥 #bigloveshow2017

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

Она появилась в черно-золотом костюме Клеопатры с короткой юбкой. На губах у нее была золотая помада. Сексуальный костюм понравился и фанатам, и зрителям Олимпийского. Ольга очень эмоционально отреагировала на свой номер.
«Ну вот и прошло моё выступление на "Big Love Show". Хочу сказать спасибо моей Москве, всем людям которые пришли сегодня. Я чувствовала вашу любовь и поддержку️! Олимпийский был переполнен вашими эмоциями! Какое счастье выходить на такую сцену, выходить к вам ... моё сердце разрывается, я не знаю, что говорить, что писать, что выставить для вас в Инстаграм. Я нахожусь в растерянности. Я плачу от счастья! Когда чувствую вашу любовь, вижу ваши глаза...я готова идти дальше , я готова жить дальше. » — написала она в блоге.

Ну вот и прошло моё выступление на "Big Love Show". Хочу сказать спасибо моей Москве, всем людям которые пришли сегодня 🙏 Я чувствовала вашу любовь и поддержку❤️! Олимпийский был переполнен вашими эмоциями! 🔥🔥🔥 Какое счастье выходить на такую сцену, выходить к вам ... моё сердце разрывается, я не знаю, что говорить, что писать, что выставить для вас в Инстаграм. Я нахожусь в растерянности. Я плачу от счастья🙏🏻 Когда чувствую вашу любовь, вижу ваши глаза...я готова идти дальше , я готова жить дальше🙏🏻. Я вся ваша 🙌🏻Ваша Ольга Бузова ✨СПАСИБО 🙏🏻 и у меня лучшая команда 🔝@Nick_Yakovlev @pavelgusev @maximerdakov @pkstarml @dmitry_arkh 🔝🔝🔝#моипарни#обузевшие#bigloveshow2017 Номер by @vinnipoosha💋 #bigloveshow2017 #подзвукипоцелуев #моилюдивсегдасомной #слезысчастьянаглазах #КлеопатраБузова #люблювас

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

«Круто молодец это начало. Вперёд Оля покажи всё. Ты супер ! Умница!», «Такие испуганные глаза))))впечатляющий получился выход.В глазах только уверенности не хватает)» «Это Бомба!», — пишут ей фанаты в комментариях.
Москва Шоу-бизнес
Ольга Бузова Дмитрий Тарасов
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