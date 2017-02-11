Богиня, нет, царица! Ольга Бузова в образе сексуальной Клеопатры показала Дмитрию Тарасову, кого он потерял

Масштабный концерт Big Love Show, приуроченный ко Дню святого Валентина, прошел вчера в Москве в Олимпийском. Многие звезды российской эстрады выступали на нем. Но одним из самых ярких выступлений стал выход на сцену Ольги Бузовой

Как это было 🔥🔥🔥 #bigloveshow2017 Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 11 2017 в 11:53 PST

Она появилась в черно-золотом костюме Клеопатры с короткой юбкой. На губах у нее была золотая помада. Сексуальный костюм понравился и фанатам, и зрителям Олимпийского. Ольга очень эмоционально отреагировала на свой номер.

«Ну вот и прошло моё выступление на "Big Love Show". Хочу сказать спасибо моей Москве, всем людям которые пришли сегодня. Я чувствовала вашу любовь и поддержку️! Олимпийский был переполнен вашими эмоциями! Какое счастье выходить на такую сцену, выходить к вам ... моё сердце разрывается, я не знаю, что говорить, что писать, что выставить для вас в Инстаграм. Я нахожусь в растерянности. Я плачу от счастья! Когда чувствую вашу любовь, вижу ваши глаза...я готова идти дальше , я готова жить дальше. » — написала она в блоге.