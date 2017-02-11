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Богиня, нет, царица! Ольга Бузова в образе сексуальной Клеопатры показала Дмитрию Тарасову, кого он потерял
Как это было 🔥🔥🔥 #bigloveshow2017
Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)
Ну вот и прошло моё выступление на "Big Love Show". Хочу сказать спасибо моей Москве, всем людям которые пришли сегодня 🙏 Я чувствовала вашу любовь и поддержку❤️! Олимпийский был переполнен вашими эмоциями! 🔥🔥🔥 Какое счастье выходить на такую сцену, выходить к вам ... моё сердце разрывается, я не знаю, что говорить, что писать, что выставить для вас в Инстаграм. Я нахожусь в растерянности. Я плачу от счастья🙏🏻 Когда чувствую вашу любовь, вижу ваши глаза...я готова идти дальше , я готова жить дальше🙏🏻. Я вся ваша 🙌🏻Ваша Ольга Бузова ✨СПАСИБО 🙏🏻 и у меня лучшая команда 🔝@Nick_Yakovlev @pavelgusev @maximerdakov @pkstarml @dmitry_arkh 🔝🔝🔝#моипарни#обузевшие#bigloveshow2017 Номер by @vinnipoosha💋 #bigloveshow2017 #подзвукипоцелуев #моилюдивсегдасомной #слезысчастьянаглазах #КлеопатраБузова #люблювас
Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)
Моя Клеопатра @buzova86 ❤ быть рядом в такие моменты - счастье 🙏 ты сегодня сделала ещё один шаг вперёд 💫✨#bigloveshow2017 #buzova
Фото опубликовано Яна Акру (@akryyana)
Подняли нашу Клеопатру @buzova86 😽😸😻 #bigloveshow #дальшебольше #египет #олябузова #обузели @maximerdakov @pkstarml @pavelgusev
Фото опубликовано Dmitry Arkhipov🎧 (@dmitry_arkh)