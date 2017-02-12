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Беременная Ирина Шейк снялась для обложки Vogue

Беременная Ирина Шейк снялась для обложки Vogue
Фото:
Модель Ирина Шейк стала лицом российской версии журнала Vogue.
Звезда давно не снималась для российских изданий, активно сотрудничая с иностранными глянцами.
Однако в мартовском номере Vogue Ирина вновь предстанет перед российским читателем. Также модель расскажет в откровенном интервью о своей жизни в Голливуде. Пикантности фотосессии придает тот факт, что скоро Ирина впервые станет мамой. А вот ожидают ли читателей беременные фотографии звезды, пока неизвестно.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк
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