Беременная Ирина Шейк снялась для обложки Vogue

Модель Ирина Шейк стала лицом российской версии журнала Vogue.

Звезда давно не снималась для российских изданий, активно сотрудничая с иностранными глянцами.

Однако в мартовском номере Vogue Ирина вновь предстанет перед российским читателем. Также модель расскажет в откровенном интервью о своей жизни в Голливуде. Пикантности фотосессии придает тот факт, что скоро Ирина впервые станет мамой. А вот ожидают ли читателей беременные фотографии звезды, пока неизвестно.