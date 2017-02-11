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Мать Джорджа Клуни раскрыла пол его будущих младенцев
Фото: Legion Media
Нина Клуни — мать знаменитого актера — поделилась на днях своей радостью по поводу грядущего пополнения в семье ее сына и поведала, как она узнала об этом ожидаемом событии. «У нас будет девочка и мальчик!» — вот что они нам сказали...». Нина призналась, она было безумно счастлива была услышать, что скоро станет бабушкой. «Джордж женой приехали к нам — ко мне и к отцу, чтобы лично сообщить эту потрясающую новость. В тот день вся семья была в сборе — его сестра Аделия тоже гостила у нас. Это был невероятно трогательный момент!» — рассказала мать 55-летнего Джорджа Клуни. Это интервью появилось на интернет-сайте usmagazine.com.
«Впрочем, Джорджу и правда имело смысл поторопиться, хотя свою сестру ему все равно ни за что не догнать. Ведь ее детям уже 20 и 25 лет!» — заметила с улыбкой миссис Клуни. Но хотя Джордж и Амаль были рады сообщить родителям актера пол детей, которых вынашивает его супруга, делиться информацией о том, какие имена она хотели бы дать своему потомству, будущие родители не захотели. «Я уверена, они станут просто замечательными родителями!» — добавила Нина Клуни.
Впервые о беременности супруги Джорджа Клуни, как о подтвержденном факте, заговорили пару дней назад, когда ведущая телешоу The Talk — Джули Чен заявила в прямом эфире, что Джордж лично сообщил ей: его жена в положении и ждет близнецов. А вскоре один из лучших друзей актера — Мэтт Дэймон также признался, что он уже довольно давно знает, что Амаль беременна. Джордж рассказал Мэтту об этом еще осенью, когда они вместе снимались в фильме Suburbicon. Клуни сообщил тогда другу, что его жена уже на восьмой неделе беременности. Но Дэймон, как он рассказал, испугался, услышав об этом: «Ты что, разве не знаешь правило 12 недель?!? Не рассказывай до этого времени больше никому!» И Джордж, последовав совету Дэймона, вплоть до недавнего времени, не сообщал об этом больше никому кроме членов своей семьи.
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