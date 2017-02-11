Мать Джорджа Клуни раскрыла пол его будущих младенцев

Нина Клуни — мать знаменитого актера — поделилась на днях своей радостью по поводу грядущего пополнения в семье ее сына и поведала, как она узнала об этом ожидаемом событии. «У нас будет девочка и мальчик!» — вот что они нам сказали...». Нина призналась, она было безумно счастлива была услышать, что скоро станет бабушкой. « Джордж женой приехали к нам — ко мне и к отцу, чтобы лично сообщить эту потрясающую новость. В тот день вся семья была в сборе — его сестра Аделия тоже гостила у нас. Это был невероятно трогательный момент!» — рассказала мать 55-летнего Джорджа Клуни. Это интервью появилось на интернет-сайте usmagazine.com.

«Впрочем, Джорджу и правда имело смысл поторопиться, хотя свою сестру ему все равно ни за что не догнать. Ведь ее детям уже 20 и 25 лет!» — заметила с улыбкой миссис Клуни. Но хотя Джордж и Амаль были рады сообщить родителям актера пол детей, которых вынашивает его супруга, делиться информацией о том, какие имена она хотели бы дать своему потомству, будущие родители не захотели. «Я уверена, они станут просто замечательными родителями!» — добавила Нина Клуни.