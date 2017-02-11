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Ксения Собчак записалась в спортзал после родов
Фото: russianshowbiz.info
Телеведущая Ксения Собчак намерена в кратчайшие сроки вернуться к былой форме.
В своем микроблоге звезда опубликовала видео-бумеранг из спортазала. «Впереди — длинный путь к былой форме. Но дорогу осилит идущий, ремни тянущий! Страдаю, но постигаю азы динамического пилатеса», — рассказала Ксения.
Стоит отметить, сразу после родов она начала выходить в свет и участвовать в различных светских вечерах, и у журналистов не возникло ощущения того, что у Ксении есть лишние килограммы. Но самой телеведущей, как говорится, виднее.
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