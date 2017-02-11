Бузовой стало плохо на концерте из-за повреждения шеи

Ольга Бузова едва не потеряла сознание на концерте в Санкт-Петербурге. Пресс-служба новоиспеченной певицы рассказала телеканалу «360», что плохо ведущей «Дома-2» стало из-за повреждения шеи, которое она получила на съемках клипа «Привыкаю».

«На съемках клипа она защемила шею, потому что несколько дублей падала с трехметровой высоты. Врачи ей сказали, что ей нужен постельный режим, и нужно было отменить концерт в Питере. Но она очень долго готовилась и поэтому решила не отменять концерт», — сказал представитель певицы.

В настоящий момент Бузовой делают капельницы, чувствует она себя вполне хорошо. Мужественная певица проводит генеральную репетицию номера, который она представит вместе с Love Radio в «Олимпийском».

На концерте в Санкт-Петербурге поддержать Бузовe пришли все члены ее семьи и лучшие подруги. Ольга родилась в Петербурге, поэтому ей важно было впервые выступить на большом концерте именно в северной столице. Несмотря на предписания врачей, Бузова все-таки выступила, хоть и в конце номера почувствовала себя очень плохо, и танцору пришлось унести ее за кулисы.

«Ольга очень обязательная, если она кому- то что-то пообещала, она это сделает. Ее поддерживала ее подруга Лена Темникова », — добавил представитель певицы.

Недавно Ольга Бузова шокировала пользователей пикантным снимком. Она разместила в Instagram фотографию с голыми ягодицами на фоне высоток «Москва-Сити».