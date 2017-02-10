Бузовой вызвали скорую на концерте в Петербурге

Певице Ольге Бузовой экстренно вызвали скорую помощь прямо на концерте в Санкт-Петербурге. Артистка почувствовала себя плохо во время исполнения композиции «Под звуки поцелуев». Об этом сообщает LIFE

Как отмечается в публикации, у девушки потемнело в глазах и закружилась голова. Танцоры едва успели подхватить потерявшую равновесие артистку. Медицинскую помощь Бузовой бригада врачей оказывала уже в гримерке. По словам представителей певицы, состояние здоровья артистки удовлетворительное, врачи прописали ей строгий постельный режим. В конце 2016 года Ольга Бузова упала в обморок на съемочной площадке. Причиной недомогания врачи назвали утомление.