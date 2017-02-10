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Анна Семенович сменила имидж

Анна Семенович сменила имидж
Фото:
Телеведущая Анна Семенович удивила своих поклонников, сменив прическу. Видео, в котором певица демонстрирует своим подписчикам новую стрижку, Семенович опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Милые девушки, совсем скоро весна распахнёт свои объятья! И мы должны быть во всеоружии 😉 @arthair_irinakayli - это удивительный салон красоты, где буквально за несколько часов и без вреда для родных волос (что очень важно! ☝) можно изменить образ и обрести волосы своей мечты 💖 И что очень приятно - перевоплощение проходит в очень приятной и по-домашнему уютной атмосфере 👌 За новым образом только в @arthair_irinakayli! 👱🏻‍♀️#анясеменович #длинныеволосы #этомодно #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

«Милые девушки, совсем скоро весна распахнёт свои объятья. И мы должны быть во всеоружии! Обожаю, когда мои желания сбываются! Радуюсь, как ребёнок. Мечтала о новом образе ко Дню рождения, но опасалась кардинальных перемен, потому что очень трепетно отношусь к изменениям во внешности и люблю естественность во всех ее проявлениях. Я безумно счастлива, что в салоне красоты меня услышали и сделали именно такое наращивание, которое я хотела — деликатное и гармоничное. Кроме того, я совсем не ощущаю наращенные волосы, потому что микрокапсулы, абсолютно невесомые!», - заявила Семенович.

Обожаю, когда мои желания сбываются! Радуюсь как ребёнок 😍 Мечтала о новом образе ко Дню рождения, но опасалась кардинальных перемен, потому что очень трепетно отношусь к изменениям во внешности и люблю естественность во всех ее проявлениях 🌸 Поэтому, я безумно счастлива, что в салоне красоты Arthair меня услышали и сделали именно такое наращивание, которое я хотела - деликатное и гармоничное 👌 Кроме того, я совсем не ощущаю нарощенные волосы, потому что микро-капсулки, которые используют в Arthair, абсолютно невесомые! ✨Спасибо, @arthair_irinakayli! 🌹#мода #длинныеволосы #анясеменович #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️

Видео опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

Подписчики в аккаунте певицы остались довольны имиджевыми изменениями. Поклонники отметили, что Семенович идет такой цвет волос и заявили, что певица «как всегда, красивая». Анна Семенович – российская фигуристка, актриса, телеведущая, а также эстрадная певица.
Выступала в группе «Блестящие» с 2003 по 2007 год. 1 марта Анне Семенович исполнится 37 лет.
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Воронеж Нижний Новгород Шоу-бизнес
Анна Семенович
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