Анна Семенович сменила имидж

Телеведущая Анна Семенович удивила своих поклонников, сменив прическу. Видео, в котором певица демонстрирует своим подписчикам новую стрижку, Семенович опубликовала в своем аккаунте в Instagram

«Милые девушки, совсем скоро весна распахнёт свои объятья. И мы должны быть во всеоружии! Обожаю, когда мои желания сбываются! Радуюсь, как ребёнок. Мечтала о новом образе ко Дню рождения, но опасалась кардинальных перемен, потому что очень трепетно отношусь к изменениям во внешности и люблю естественность во всех ее проявлениях. Я безумно счастлива, что в салоне красоты меня услышали и сделали именно такое наращивание, которое я хотела — деликатное и гармоничное. Кроме того, я совсем не ощущаю наращенные волосы, потому что микрокапсулы, абсолютно невесомые!», - заявила Семенович.

Подписчики в аккаунте певицы остались довольны имиджевыми изменениями. Поклонники отметили, что Семенович идет такой цвет волос и заявили, что певица «как всегда, красивая». Анна Семенович – российская фигуристка, актриса, телеведущая, а также эстрадная певица.

Выступала в группе «Блестящие» с 2003 по 2007 год. 1 марта Анне Семенович исполнится 37 лет.