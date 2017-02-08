Юлия Высоцкая покорила фанатов стройными ногами

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала фотографию, где она стоит в коротких шортах. Свой снимок актриса подписала «Намечается потепление, весна точно наступит через 20 дней, держимся и готовимся». Фото Высоцкая опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Намечается потепление, весна точно наступит через 20 дней, держимся и готовимся! #средаэтомаленькаяпятница #ялюблюсвоюработу #юлиявысоцкая #juliavysotskaya #держимсяиготовимся #веснавсеравнопридет#волосыраститебыстрее Фото опубликовано Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Фев 8 2017 в 10:48 PST

«Юля, дует южный ветер», «Юлия, глядя на это фото, очень хочется в теплые края», «Как же хочется надеть шорты уже», «Очень уже хочется весны и тепла! Пока ледяной дождь мороз и снег», «Хочется каблучков и легких платьев, тёплого ветра и соленых брызг....Девочки - ждём, готовимся!», «Спасибо за вдохновение!!!!», - написали подписчики аккаунта Высоцкой в комментариях.

Как ранее признавалась в интервью Высоцкая, ей непросто избавиться от лишних килограммов, набранных за зиму, так как она любит «вкусно поесть по вечерам». Секрет телеведущей, по ее словам, в том, что она все время думает о своей идеальной физической форме, что позволяет ей настроиться на нужный лад.