Борис Корчевников сердечно поблагодарил фанатов за поддержку

Телеведущий рад, что нашлось столько неравнодушных людей. Как сообщили источники с канала «Россия 1», накануне Борис Корчевников покинул команду программы. Эта новость всколыхнула общественность, а некоторые поспешили выразить мужчине сочувствие.

Вчера стало известно о том, что актер и телеведущий Борис Корчевников покидает программу «Прямой эфир», над которой он трудился на протяжении трех лет. Однако в телевизионных кругах предпочитают умалчивать, что стало причиной того, что с весны он не будет появляться в данной передаче. Полтора года назад Борис признался, что перенес операцию по удалению опухоли мозга. Некоторые связали его внезапный уход из программы именно с медицинскими показателями. Многочисленные поклонники выражают сочувствие Корчевникову и стараются поддержать его в непростой ситуации. Некоторые фанаты даже предлагают ему реальную помощь. Борис Корчевников внезапно покидает «Прямой эфир»

«Борис, никому никогда не писала, но вам, если есть проблемы в медицине, пишите, помогу! Сама врач и есть хорошие врачи, пишите, буду рада, если так можно выразиться! Все безвозмездно!», « Борис, от всей души желаю вам скорейшего выздоровления! Вы такой светлый, искренний человек, мы будем молиться за вас, все будет хорошо! Храни вас Бог! Дай Бог вам терпения и сил! И скорейшего возвращения на ТВ, мы вас очень любим!», «Борис, вы замечательный человек. Жаль, что так случилось. Выздоравливайте, все наладится. Господь Бог и поддержка близких вам в этом помогут. Главное, не падайте духом», - написали поклонники.

Несмотря на то, что многие знаменитости не так часто отвечают подписчикам в Сети, видимо, слова поклонников тронули Бориса. Он поспешил поблагодарить тех, кто желает ему выздоровления. Однако директор Корчевникова сообщил, что сейчас здоровью телеведущего ничего не угрожает.

«Борис прекрасно себя чувствует, я не понимаю, почему появились разговоры про его опухоль. Этой истории уже два года, ему сделали операцию, и пока никаких осложнений не возникало», - сообщил «СтарХиту» представитель телеведущего.

В 2015 году Борис рассказал в одной и программ, что опухоль, которую у него обнаружили, оказалась доброкачественной. Специалисты были вынуждены прибегнуть к хирургическому вмешательству, так как препараты не помогали полностью устранить проблему. Телеведущий не побоялся признаться на всю страну в том, что перенес сложную операцию. Он сообщил, что ощущал поддержку родных и друзей в борьбе с болезнью. Борис Корчевников рассказал о борьбе с опухолью мозга