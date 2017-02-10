Джигарханян дал шокирующее интервью о бывших женах

Армен Джигарханян впервые решил нарушить молчание и дать откровенное интервью о бывших женах, пишет «МК»

Поводом послужил суд с бывшей супругой Татьяной Власовой , которая ранее вернулась из США. Она заявила свои претензии на имущество бывшего мужа. Джигарханян был согласен делить квартиру и деньги пополам, но Власова требует отдать ей все.

Актер молчал и не комментировал происходящее, но его экс-супруга выступала на разных телеканалах и в ток-шоу. Сейчас терпению режиссера пришел конец.

«Я присылал две тысячи долларов каждый месяц. А все заработанные здесь деньги привозил в Америку… Сейчас на судах Татьяна Сергеевна льет на меня все, что существует на свете… Все дело в том, что моя партнерша — не человек, ответственно тебе заявляю. Могу на любом уровне это сказать. Везде это скажу. Громко! И так и была до этого, когда была моей женой. По редакциям она ходит, судится со мной… Я расплачиваюсь за свои ошибки, за нерешительность», — рассказал Джигарханян.

Власова хочет оставить за собой все деньги за проданный ею в Америке дом, который был куплен на деньги мужа, квартиру на Арбате, половину от рыночной стоимости гаражей (их давно нет), а также половину стоимости двух служебных машин театра, оформленных на Джигарханяня, но которыми он не пользуется.

Ранее актер приобрел две квартиры — для сына и матери Татьяны Власовой, которые осталась в их распоряжении.