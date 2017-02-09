Бузова разрыдалась перед фанатами

«С 18 лет я привыкла к публичности. Но в этой ситуации мне хотелось спрятаться. Предстояло страшное — переезд. Я просмотрела миллион квартир, но не одна мне не нравилась, и наконец, нашла свой дом. Это моя гавань. Моя крепость, где я могу спрятаться от всех», - заявила Бузова.

Телеведущая расплакалась на «Пионерских чтениях» журнала «Русский пионер». Вечер был посвящен теме «Дом». Авторы издания зачитывали публике свои тексты со сцены. Для Ольги Бузовой чтения стали дебютом. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись 30 декабря 2016 года. Официально причина развода не сообщается, однако в СМИ выдвигались предположения, что супруги развелись из-за неверности футболиста. Сообщалось, что у Тарасова появились отношения с моделью Анастасией Костенко