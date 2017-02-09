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Джигурда позвал замуж Лену Ленину
Скандальный шоумен Никита Джигурда сделал предложение руки и сердца писательнице Лене Лениной. Об этом сообщает портал Russianshowbiz.info.
«Он говорил, что давно хочет развестись с Мариной. Она мне в свое время говорила то же самое. Они отдалились с ее отъездом за границу. Никита был влюблен в меня. Посвящал очень лестные стихи. Но я ему отказала. Это было бы безумием», - заявила Ленина.
В публикации отмечается, что актер позвал писательницу замуж в сентябре 2016 года, когда отмечал новоселье в новом доме подруги в подмосковном Марселе. Джигурда сделал Ленине предложение спустя полгода после смерти кумы Никиты Людмилы Браташ.
Никита Джигурда и спортсменка Марина Анисимова развелись 29 ноября 2016 года. Причиной подачи заявления на развод Анисимова объяснила тем, что у нее появились сомнения в адекватности мужа. 27 января 2017 года Никита Джигурда дал свое согласие на то, чтобы пройти обследование в психиатрической клинике. Одним из его условий было присутствие независимой прессы, «не поддающейся мафиозной порнографии». Петицию в интернете на имя министра здравоохранения России Вероники Скворцовой с требованием отправить артиста Джигурду на принудительное лечение подписали более 1400 человек.
Тело Людмилы Браташ было обнаружено 15 февраля 2016 года в ее собственной квартире в Москве. Согласно завещанию предпринимательницы, Никите Джигурде достается три квартиры в Москве на общую сумму в 200 миллионов рублей, недвижимость за границей и крупные счета в международных банках. Общая сумма наследства оценивается в 800 миллионов рублей. Однако сестра Людмилы Браташ Светлана Романова утверждает, что документ поддельный.
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