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Жасмин обжалует решение суда об аресте мужа
Фото: instagram.com/jasminshorofficial
Певица Жасмин намерена подать апелляцию на решение суда, который продлил домашний арест ее супруга Илана Шора.
В данный момент Илан находится в своем особняке, ему разрешено общаться только с членами семьи.
— Мне было настолько тяжело видеть мужа на скамье подсудимых, — рассказала Жасмин. — Я уверена, что в ближайшее время невиновность моего мужа будет доказана.
Напомним, бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
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