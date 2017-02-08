Жасмин обжалует решение суда об аресте мужа

Певица Жасмин намерена подать апелляцию на решение суда, который продлил домашний арест ее супруга Илана Шора

В данный момент Илан находится в своем особняке, ему разрешено общаться только с членами семьи.

— Мне было настолько тяжело видеть мужа на скамье подсудимых, — рассказала Жасмин. — Я уверена, что в ближайшее время невиновность моего мужа будет доказана.

Напомним, бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.