«Генератор случайных слов»: Ксения Собчак посмеялась над Жириновским

Когда политики начинают рассуждать о высоком, у них не всегда получается доходчиво выразить свою мысль. Сегодня Ксения Собчак высмеяла недавнее высказывание Владимира Вольфовича Жириновского о браке по любви или расчету. «Прослушала пять раз, так и не поняла, по любви я вышла замуж или нет, и что там за муж в могиле», — написала она в своем блоге.

Прослушала пять раз,так и не поняла,по любви я вышла замуж или нет,и что там за муж в могиле🙈🙈🙈 #ГенераторСлучайныхСлов Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 8 2017 в 3:14 PST

«ГенераторСлучайныхСлов», — добавила она.

«Жириновский как всегда в своем репертуаре))) и Вам Ксения досталось как всегда)))», «Пора ему на отдых...дальше будет только хуже», «Ксюша- Синяя Борода», — недоумевают поклонники Ксении.