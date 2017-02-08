Бывший муж миллионер забрал дочь у Виктории Бони

Виктория Боня , объявившая несколько дней назад о расставании с гражданским мужем — Алексом Смерфитом, рассказала своим поклонникам о том, как теперь будут складываться её отношения с ним. Телеведущая уверяет, что осталась с бывшим возлюбленным в отличных отношениях и она постарается, чтобы их разрыв не сильно сказался на общей дочке пары — Анджелине. В качестве подтверждения своих слов на днях она дала разрешение Алексу забрать девочку с собой в небольшой отпуск.

В комментариях к одной из опубликованной в микроблоге фотографий Боня написала: «Доча с папой улетели на острова!» Эта новость сильно обрадовала фанатов модели. Многие из них переживали о том, что после расставания Алекс может отказаться от общения с дочкой. Однако их опасения оказались напрасными.

К слову, Виктория не полетела с ними на каникулы. Пару последних дней она провела в Испании, а уже сегодня совершит перелет в Италию. Боня отправилась путешествовать с подругой. После этого на планирует вернуться в Монако. Переезжать обратно в Россию она с дочкой, судя по всему, пока не собирается.

Напомним, что телеведущая поделилась новостью о расставании с отцом своего ребенка почти сразу после разгоревшегося скандала с его любовницей. Фотографы засняли Смерфита, целующегося в парижском клубе с роскошной брюнеткой.