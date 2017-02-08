Невеста Тимати похвасталась авто за 11 миллионов

Девушка Тимати Анастасия Решетова похвасталась в соцсетях своим роскошным подарком – автомобилем Mercedes-Benz S Coupe 63, примерная стоимость которого составляет 11 миллионов. Имя щедрого поклонника модель не назвала, однако подписчики по умолчанию решили, что это рэпер так порадовал возлюбленную.

New bae 💣 Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Фев 7 2017 в 11:16 PST

"Моя новая детка #scoupe63 на полном фарше.. Но больше всего меня покорил красный бантик! Как с картинок про красивую жизнь. Вот такой сюрприз меня ждал ! Спасибо доброму волшебнику", – написала счастливая модель у себя в Instagram.

Моя новая детка #scoupe63 на полном фарше.. Но больше всего меня покорил красный бантик! Как с картинок про красивую жизнь 😂 Вот такой сюрприз меня ждал ! Спасибо доброму волшебнику 😁🔥❤ Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Фев 7 2017 в 11:21 PST

Пост Настя сопроводила снимком, на котором она сидит в салоне новой иномарки, забавно перевязанной огромным подарочным бантом. Новость вызвала бурные эмоции у подписчиков модели.

Многие из них настойчиво интересовались тем, кто же преподнес Насте столь дорогой подарок и по какому поводу. Большинство блогеров решили, что это сделал Тимати и откровенно восхитились тем, как рэпер красиво ухаживает за своей девушкой. "Такие подарки кому попало не дарят. Умничка!", "Всем бы такого волшебника!", "Мужской поступок. Шикарный подарок. Поздравляю!", – поддержали модель фанаты.

Впрочем, как всегда, среди подписчиков Насти нашлись и недоброжелатели. Так, некоторые из них были возмущены, что модель получает подарки, лишь "покрутив лицом". А некоторые и вовсе начали отпускать недвусмысленные шутки в адрес красотки. "Содержанка", "Достойная оплата за труд", "За какие заслуги интересно?" – язвительно написали пользователи.

Напомним, рэпер Тимати стал встречаться с 19-летней моделью Анастасией Решетовой после того, как расстался с Аленой Шишковой. Недавно в СМИ появились слухи о том, что молодые люди поженились, однако позже выяснилось, что это была всего лишь шутка.