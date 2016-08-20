Екатерина Андреева поразила непривычным образом

Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в своем Instagram фотографию в непривычном для нее образе, чем удивила своих поклонников. 55-летняя звезда на снимке изображена в широких брюках с лампасами, ярком бомбере с нашивками и босоножках на платформе.

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 5 2017 в 9:46 PST

«Эфирная неделя началась - я с Вами в 21 час. Про закадровую жизнь тоже будет - сюрпризы заготовлены!» - подписала свой снимок Андреева.

Поклонники, которые привыкли видеть телеведущую в строгих скромных костюмах, отметили, что такой смелый наряд ей очень идет.

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Авг 20 2016 в 4:03 PDT

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Авг 26 2016 в 3:59 PDT

Фото опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Дек 21 2016 в 12:45 PST

«Принцесса, ой, нет Королевна! Восхитительно!», «Цветовая гамма супер!!», «Ну просто шик, блеск, красота!!! Вы уникальная женщина!», «Убеждён, что Вы большая любительница оперы и т.п, но по этой фотке Вы Королева Хип-Хопа, Мисси Элиот отдыхает! Браво», - прокомментировали подписчики.