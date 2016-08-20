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Екатерина Андреева поразила непривычным образом
Ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в своем Instagram фотографию в непривычном для нее образе, чем удивила своих поклонников. 55-летняя звезда на снимке изображена в широких брюках с лампасами, ярком бомбере с нашивками и босоножках на платформе.
«Эфирная неделя началась - я с Вами в 21 час. Про закадровую жизнь тоже будет - сюрпризы заготовлены!» - подписала свой снимок Андреева.
Поклонники, которые привыкли видеть телеведущую в строгих скромных костюмах, отметили, что такой смелый наряд ей очень идет.
«Принцесса, ой, нет Королевна! Восхитительно!», «Цветовая гамма супер!!», «Ну просто шик, блеск, красота!!! Вы уникальная женщина!», «Убеждён, что Вы большая любительница оперы и т.п, но по этой фотке Вы Королева Хип-Хопа, Мисси Элиот отдыхает! Браво», - прокомментировали подписчики.
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