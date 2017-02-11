Брэд Питт отказался выплачивать Анджелине Джоли алименты на детей

Брэд Питт и Анджелина Джоли ещё не развелись, а актриса уже успела потребовать алименты от почти бывшего супруга. По словам инсайдеров, размер ежемесячных выплат, которые должен производить актер, не маленький — 100 тысяч долларов.

Говорят, что именно такой суммы должно хватить на содержание шестерых общих детей ДжолиПиттов. Плюс, Энджи планирует делать отчисления в трастовый фонд, учрежденный для отпрысков. Итого, из $1,2 миллионов в год, что будет получать Джоли, $250 тысяч будет откладываться на будущее 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 12-летней Захары, 10-летней Шайло, и восьмилетних Вивьенн и Нокса.

Однако недавно стало известно, что Питт отклонил эти требования Джоли! Актер отказался от выплаты алиментов, ведь он намерен бороться за совместную опеку над отпрысками. Адвокаты актера уверяют, что им удастся получить благоприятное решение суда. Причем все вопросы, связанные с финансовым обеспечением шестерых наследников пока еще официальных супругов, планируется решить на протяжении ближайших трех месяцев.