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Валерий Сюткин поразил пляжной фотографией

Валерий Сюткин поразил пляжной фотографией
Фото:
Певец Валерий Сюткин удивил поклонников довольно откровенным фото.
В данный момент музыкант отдыхает с супругой Виолой в теплых краях и накапливает впечатления. В своем микроблоге Валерий опубликовал первые снимки с отдыха, один из которых отдельно обращает на себя внимание.
На фото певец демонстрирует отличный торс, которому могут позавидовать молодые парни. А ведь Сюткину, на секундочку, почти 59 лет! Отличная физическая форма певца не ускользнула от внимания его поклонников, которые буквально забросали его комплиментами.
Шоу-бизнес
Валерий Сюткин
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