Валерий Сюткин поразил пляжной фотографией

Певец Валерий Сюткин удивил поклонников довольно откровенным фото.

В данный момент музыкант отдыхает с супругой Виолой в теплых краях и накапливает впечатления. В своем микроблоге Валерий опубликовал первые снимки с отдыха, один из которых отдельно обращает на себя внимание.

На фото певец демонстрирует отличный торс, которому могут позавидовать молодые парни. А ведь Сюткину, на секундочку, почти 59 лет! Отличная физическая форма певца не ускользнула от внимания его поклонников, которые буквально забросали его комплиментами.