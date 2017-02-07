Родион Газманов стал жертвой мошенников

Певец Родион Газманов попал в неприятную историю. Некий мужчина звонит его заказчикам и, представляясь директором музыканта, пытается заполучить часть его гонорара в качестве аванса.

— В последние несколько дней некто звонит нашим заказчикам и представляется моим директором. Никакого отношения он к нашей команде не имеет, — заявил Родион.

Чтобы избежать случаев мошенничества, певец в своем микроблоге опубликовал телефон своего директора Екатерины.