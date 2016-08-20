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Нет классике: Екатерина Андреева поразила смелым гардеробом вне работы
Фото: Instagram
Бессменная ведущая новостей на Первом канале Екатерина Андреева удивляет поклонников не только своей молодостью – в это трудно поверить, но знаменитости 55 лет, но и смелым гардеробом. Недавно она поделилась снимком, на котором предстала в довольно непривычном для нее образе – в широких брюках с лампасами, ярком бомбере с нашивками и босоножках на танкетке. На фото телеведущая сидит в провокационной позе, которая традиционно считается мужской.
Поклонники, привыкшие видеть Екатерину в элегантных и скромных вещах и представить себе не могли, что в повседневной жизни она предпочитает носить смелые наряды. Ведь вместо женственных блуз и жакетов в личном гардеробе Андреевой прижились кожаные косухи, рваные джинсы, полупрозрачные платья и футболки с провокационными надписями. Но несмотря на такой диссонанс между телевизионным имиджем Екатерины и ее личным стилем, подписчики знаменитости по достоинству оценили ее смелый наряд, отметив, что красивой и счастливой женщине идут любые комплекты.
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