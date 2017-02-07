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Роза Сябитова отказала Калашниковой в поиске мужа
Фото: Instagram
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина призналась, что обращалась за помощью к свахе.
Анна Калашникова очень переживает по поводу того, что ее личная жизнь не складывается после расставания с певцом. Проблема в том, что удовлетворить запросам модели очень сложно, а из богатых бизнесменов на девушку пока никто не позарился, даже несмотря на то, что недавно она увеличила грудь.
Отчаявшись встретить принца, девушка даже связалась с Розой Сябитовой. Однако самая знаменитая сваха ей отказала.
— Я обращалась к Розе Сябитовой, но у нее не оказалось времени на поиски жениха или мужа для меня, — рассказала Анна.
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