42-летняя Алла Довлатова станет матерью в четвертый раз

Четвертый малыш в семье Довлатовой должен родиться в начале лета. Сейчас Довлатова намерена работать все девять месяцев беременности, не уходя в декрет. По словам радиоведущей, поддерживать тело в форме ей (как и недавно родившей Ксении Собчак ) помогает йога, за упражнениями внимательно следит тренер. Наставница страхует Аллу и выполняет с ней парные упражнения. Избежать лишних килограммов Довлатова надеется и с помощью правлиьного питания. — делится Довлатова в беседе со StarHit.

Сейчас Алла Довлатова воспитывает четверых детей. В первом браке у Довлатовой родились сын Павел и дочь Дарья. В браке с Алексеем Бородой родилась дочь Александра, которой сейчас десять лет.