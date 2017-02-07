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Мадонне разрешили усыновить еще двоих детей из Малави
Верховный суд африканской страны Малави одобрил заявку певицы Мадонны об усыновлении двух детей из этой страны, передает Рейтер, ссылаясь на представителя суда.
«Сегодня Верховный суд принял решение о том, что она может усыновить двух детей», — пояснил он.
По сообщениям некоторых СМИ, Мадонна удочерит двух девочек-близняшек.
Напомним, что в 2006 году исполнительница усыновила мальчика из Малави, а в 2009 — девочку. Кроме того, у нее есть двое родных детей.
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