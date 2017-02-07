Глюк’оZа вызвала скандал необычной процедурой

Российская поп-певица Наталья Ионова (Глюк'oZa) опубликовала в своем Instagram необычное селфи с медицинской маской, чем разозлила своих подписчиков.

Глюк'oZa прошла необычную восстановительную процедуру. При помощи специального препарата произвела обогащение своего организма кислородом. Такая процедура запускает все регенерирующие процессы.

«Земля-земля, я – воздух. А если быть точнее, кислород. Ох, вот за чем будущее, ребята! Вот оно - восстановление и обогащение организма! И запуск всех регенерирующих процессов! После этой процедуры хочется лететь!» - подписала свое селфи Ионова.

Однако подписчики не оценили снимок и набросились на Наталью с гневными комментариями.

«Зажрались! Лучше б ребенку больному помогла! От безделья не знают, чем заняться!», «Гробить себя всякой гадостью. У тебя вообще мозги есть, или от безделья опупели?», «Вот оно, будущее, и наступило. Помните голливудские фильмы. Богатые кислородом дышат за денежки?» - возмутились поклонники.