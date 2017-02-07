Запашный отказался от иска к актеру Николаеву за слова об «обколотых хищниках»

Дрессировщик Эдгард Запашный отозвал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру Валерию Николаеву за его обвинения в жестоком обращении с животными. Артисты заключили мировое соглашение, передает ТАСС во вторник, 7 февраля.

Суд постановил прекратить производство по делу. Николаев обязался компенсировать судебные издержки, которые составили более 80 тысяч рублей, и принести Запашному письменные извинения.

Большой Московский цирк и его директор Запашный подали на Николаева в суд в октябре 2016 года. Они потребовали с актера 2,5 миллиона рублей за нанесение морального вреда и причинение ущерба деловой репутации.

Причиной для судебной тяжбы стало высказывание Николаева на передаче «Прямой эфир. Возвращение "Буржуя": Валерий Николаев вышел из СИЗО » от 23 марта 2016 года. Как сообщал портал dni.ru, в иске приведена фраза Николаева, прозвучавшая в эфире: «Это как Запашный, который чувствует, что есть запах алкоголя, но что-то еще. Он так, наверное, хищников не чувствует, которые точно у него обколотые».

Эдгард Запашный — представитель известной российской цирковой династии. Он также является директором Большого Московского государственного цирка.

Валерий Николаев — актер театра и кино, телеведущий. Он снялся в таких фильмах, как «Идеальное убийство», «1812: Уланская баллада» и «Настя» а также в телесериале «День рождения Буржуя».