Ольга Бузова рассказала, как пережила развод

Сегодня в Москве прошли съемки первого клипа Ольги Бузовой на песню «Привыкаю». PEOPLETALK побывал на площадке и выяснил, чего ждать зрителям.

«Все справляются со стрессом по-разному. Я нашла для себя такой способ. Я посвятила эту песню всем девушкам и женщинам, которые когда-либо проходили через расставание, развод. Я хочу, чтобы они знали, что они не одни! Чужие люди оказались ко мне добрее в тяжелый момент, чем родные, поэтому я хочу поддержать тех, кто сейчас переживает», – поделилась Оля. Напомним, в 2016 году после трех лет отношений Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов объявили о разводе – в декабре они подписали документы и официально стали бывшими супругами.

Для съемок девушка выбрала длинное белое платье, чтобы максимально подчеркнуть новый имидж, – совсем недавно Оля из блондинки неожиданно для всех превратилась в шатенку.

Напомним, для Бузовой (ведущей телепроекта «Дом-2» и актрисы фильмов «Бармен», «Держи удар, детка») это не первый музыкальный опыт. В 2011-м она вместе с T-killah исполнила «Не забывай», а в мае 2016-го в Сети появилось видео, на котором Оля и Клава Кока поют композицию «Если». Теперь девушка готова к сольному творчеству. Ее песни «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю», которая вышла чуть позже, сразу заняли первое место в iTunes.

«Я очень много вложила в свою сольную деятельность, для меня это не просто красивая картинка, это личная история, мне не нужно сейчас ничего играть – я проживаю каждое слово. Кто-то думал, что я поиграю и брошу этот проект. В меня столько камней летело (даже от наших звезд)! Но я сейчас активно занимаюсь вокалом, танцую», – делится телезвезда.

Планов у Оли и правда немало – она уже записала третий трек, скоро приступает к четвертому (и сразу планирует снять на него клип), а еще концерт в «Крокусе» и другие выступления. «Все мои мечты становятся целями, к которым я иду. Я уже вижу, как собираю «Олимпийский»», – говорит Бузова.