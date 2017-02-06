«Вы меня дико взбесили!» Рената Литвинова отчитала участника шоу «Минута Славы»

4 февраля на Первом канале стартовал новый сезон шоу «Минута славы». Членами жюри стали Сергей Юрский Владимир Познер , Сергей Светляков и Рената Литвинова . Участие артистки в подобном проекте стало большим сюрпризом для ее поклонников, не привыкших видеть ее в такого рода программах. Однако, судя по первому выпуску, актриса отлично вжилась в роль ментора. Она беспристрастно судила различные номера и не стеснялась высказывать конкурсантам свое критичное мнение.

Во время выступления Александра Загидуллина, который показал жюри танец на голове, Рената крайне эмоционально поделилась своим мнением на счет этого номера. «Я не поняла, почему я должна так долго смотреть на эти ваши ноги? Зачем вы надели такие обтяжные штанишки? А они страшно обтяжные! Со всеми подробностями! Вы считаете, что это страшно красиво? Минуту я вижу, как он их сдвигает, выкручивает, а потом раздвигает. Так неприлично! Вообще вы меня дико взбесили! Ужас!» - заявила Литвинова. Но не обошлось и без похвалы со стороны актрисы – ей понравилось выступление одной и участниц, которая показала необычный танец с полетом над залом. Ренату поразило, что веревка была прикреплена к волосам девушки. Литвинова даже порекомендовала конкурсантке заключит рекламные контракты с компаниями, изготавливающими шампуни для укрепления волос.