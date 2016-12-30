Анжелика Варум раскрыла секрет стройности

Певица Анжелика Варум всего отличалась осиной талией. И это несмотря на то, что ее супруг Леонид Агутин вовсе не любит женщин, про которых говорят «кожа да кости».

— Муж любит, когда я немного округляюсь. Ему нравится. Плюс два килограмма — и я становлюсь такой симпатичной матроной, щечки появляются, — рассказала Анжелика.

Однако долго угождать Леониду у нее не получается. Не помогает даже мясоедение — в отличие от супруга, который предпочитает рыбу и овощные блюда, Анжелика обожает вкусно покушать.

Виной всему — концерты, которые отнимают много моральных сил.

— Я просто человек очень беспокойный. Думаю, в основном это помогает сохранять фигуру. Перед большим концертом я могу сбросить полтора-два килограмма за ночь из-за волнения, — заявила Анжелика.