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Анжелика Варум раскрыла секрет стройности
Фото: instagram.com
Певица Анжелика Варум всего отличалась осиной талией. И это несмотря на то, что ее супруг Леонид Агутин вовсе не любит женщин, про которых говорят «кожа да кости».
— Муж любит, когда я немного округляюсь. Ему нравится. Плюс два килограмма — и я становлюсь такой симпатичной матроной, щечки появляются, — рассказала Анжелика.
Уходящий год был разным, но мы его прошли. Было много светлого и тёплого, горького и трагического. И всё же... В этот последний день уходящего года мне хочется поздравить моего мужа с победой в 5-м сезоне Голоса. Это было здОрово и для меня, как для слушателя, более, чем убедительно! Поздравляю! Даше желаю большого звёздного пути, в самых ярких и чистых его проявлениях! Всех с наступающим Новым годом!!! Фото Макса Никитина
Фото опубликовано Анжелика Варум (@avarum)
Однако долго угождать Леониду у нее не получается. Не помогает даже мясоедение — в отличие от супруга, который предпочитает рыбу и овощные блюда, Анжелика обожает вкусно покушать.
Виной всему — концерты, которые отнимают много моральных сил.
— Я просто человек очень беспокойный. Думаю, в основном это помогает сохранять фигуру. Перед большим концертом я могу сбросить полтора-два килограмма за ночь из-за волнения, — заявила Анжелика.
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