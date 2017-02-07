Морозы не помеха: Анастасия Волочкова голой купается в сугробах

Анастасия Волочкова говорила в своих интервью о том, что одним из секретов ее красоты является закаливание. Балерина любит париться в бане, а затем нырять в сугробы. Теперь же Волочкова решила продемонстрировать на практике свои слова и опубликовала кадр после бани. На фото Анастасия лежит на снегу. Из одежды на артистке только стринги.

"Сразу после бани - в снег!" - подписала кадр Волочкова.

Зная неоднозначную реакцию своих поклонников, Анастасия предусмотрительно закрыла возможность комментирования фото. Впрочем, критике артистки подвергаются не только обнаженные кадры. По поводу негатива в подписях Волочкова уже неоднократно ссорилась с фолловерами.