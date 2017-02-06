Жасмин сильно похудела из-за ареста мужа

Супруг певицы Жасмин Илан Шор продолжает проходить подозреваемым в деле о мошенничестве в особо крупных масштабах. В данный момент он находится под домашним арестом. Певица признается, что после ареста мужа ее жизнь превратилась в ад.

Звезда настолько сильно переживает из-за этой ситуации, что нервы тут же сказались на сбое в ее организме: несмотря на то, что режим питания Жасмин нисколько не изменился, за каких-то несколько недель она похудела на целых 10 килограммов.

Впрочем, певица с оптимизмом смотрит в будущее и уверена, что ее мужа обязательно отпустят. А к своему похудению относится даже положительно.

— Я еще не до конца пришла в форму, но, как говорится, нет предела совершенству, — рассказала Жасмин.