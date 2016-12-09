«Спасибо маме и папе за генетику»: поклонники обвинили Леру Кудрявцеву в неискренности

45-летняя Лера Кудрявцева заявила в интервью, что своей яркой внешностью обязана родителям и хорошему гримеру.

«Мне всегда жалко времени на себя. Единственное, что мне нравится – это массажи, и вот их я периодически делаю. Но если честно, даже эта процедура присутствует в моей жизни только потому, что это необходимость – у меня болит спина, и массаж мне прописал врач. А если говорить о косметологии, я все это ненавижу и жутко боюсь. Пожалуй, у меня очень хороший гример, вот и все», — цитирует Леру Woman.ru.

Отсняли #СекретНаМиллион ❗️ Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Дек 9 2016 в 1:09 PST

Читатели принялись злословить в адрес знаменитости, отметив, что Лера, как минимум, лукавит. «Зачем так никчемно врать без надобности? не проще ли промолчать, ведь вся же в филерах и губы, как гусеницы», «Вот уж точно! Кудрявцева как ходячая реклама салона красоты – ничего своего не осталось», «Ничего нет унизительного, что женщина строго следит за собой и что-то колет, но считать окружающих идиотами слепыми – перебор», — возмутились читатели.

@serge_paramount 👌🏼 Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Янв 18 2017 в 8:31 PST

Кроме этого, Лера призналась, что не сидит на диетах и не изнуряет себя занятиями спортом, благодаря хорошей наследственности.«Спасибо маме и папе, всем моим предкам, которые дали мне такую генетику. И я ни в коем случае не лукавлю», — сообщила телеведущая.