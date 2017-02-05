Эвелина Блёданс вышла в свет без нижнего белья

Эвелина Блёданс пришла на одно из светских мероприятий в очень рискованном наряде. Артистка облачилась для появления на «тусовке» в брючный костюм и произвела фурор: пиджак Эвелины был надет на голое тело. За счет глубокого декольте бюст актрисы при её малейшем движении норовил всё время выскочить наружу. Пикантный наряд смогла оценить не только собравшаяся в заведении публика, но и подписчики Блёданс.

И опять мой любимый цветочный бутик на Новой Риге @Newrigaflowers снова радует волшебными цветами. А шоу-рум @trendfashion_showroom костюмом от @cristinaeffe_official Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Фев 5 2017 в 8:34 PST

Между прочим, некоторое время назад во время отдыха Эвелины в Тайланде поклонники пары заподозрили, что она сделала себе пластику груди. Тогда многие фанаты заметили, что бюст Блёданс заметно увеличился за последние пару месяцев. Впрочем, тогда актриса оставила эти слухи без подтверждения. Теперь же подписчики с новой силой принялись обсуждать идеальную форму груди Эвелины.

Подписчики заметили также, что Блёданс заметно постройнела после новогодних каникул. Ради борьбы с лишними килограммами Блёданс почти неделю продержалась на специальной детокс-диете. Методику ей подсказал специалист оздоровительного центра в Тайланде.