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Дни.ру

Боня сделала заявление после разрыва с любимым

Боня сделала заявление после разрыва с любимым
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Российская актриса и модель Виктория Боня сделала заявление после расставания с мужем. Звезда поблагодарила поклонников за поддержу и призвала их не бояться открывать новые двери.
Расставание Бони с Александром Михаэлем Смерфитом, сыном ирландского миллиона, не стало сюрпризом для тех, кто следит за личной жизнью телеведущей. Слухи о том, что в отношениях пары наметился раскол, появились еще в середине 2016 года.

Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много тёплых воспоминаний. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)

Спустя сутки после того, как факт разрыва был признан официально, Боня сделала заявление в социальной сети Instagram. Звезда написала, что благодарна поклонникам, которые поддержали ее в трудную минуту. "Не ожидала, что такое количество людей будут переживать, как за собственные отношения", – удивилась телеведущая.
Актриса призвала подписчиков бороться со своим страхом перед изменениями. "И не бойтесь открывать новые двери в своей жизни, за ними всегда стоят знания!" – написала она.
Напомним, Боня официально объявила о расставании 4 февраля. "Мы с Алексом решили расстаться, но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – написала она в социальной сети Instagram.
Девушка заявила, что пара пришла к этому решению полгода назад. "Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье", – добавила звезда.
Шоу-бизнес
Виктория Боня
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